Ruba bottiglie di alcol e 100 euro in un negozio, incastrato dalle telecamere

Il furto in un negozio di Trieste.

Si è introdotto in un negozio di via del Toro approfittando dell’orario di chiusura e ha rubato 100 euro in contanti e alcune bevande alcoliche, ma la sua fuga non è durata a lungo: i carabinieri della Stazione di Trieste-Via Hermet lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e lo hanno denunciato per furto aggravato.

L’uomo, S.A., 33 anni, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste per il reato previsto dagli articoli 624 e 625 del Codice Penale. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane sarebbe entrato nel locale attraverso una finestra, riuscendo a sottrarre il denaro e le bevande prima di dileguarsi. L’analisi delle immagini registrate ha permesso ai carabinieri di risalire rapidamente all’identità del responsabile, portando così alla sua denuncia.