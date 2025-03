Scoperta discarica abusiva con 300 big bags di rifiuti, una persona denunciata

Una discarica abusiva scoperta nell’Isontino.

Un’importante operazione congiunta tra la Guardia di Finanza di Gorizia e il Nucleo Operativo per l’Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA) del Corpo Forestale Regionale ha portato al sequestro di una discarica abusiva nella provincia di Gorizia. All’interno del sito erano stoccati circa 300 big bags contenenti materiali classificati come “rifiuti”. Il rappresentante legale di una società a partecipazione pubblica del territorio isontino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

La scoperta della discarica abusiva.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia, è il risultato di un’intensa attività investigativa svolta dalle due forze di polizia, impegnate nella tutela ambientale e nella prevenzione di illeciti eco-ambientali.

L’indagine ha rivelato la presenza dei rifiuti all’interno di diversi capannoni aziendali, riconducibili alla società a partecipazione pubblica. La classificazione dei materiali è stata effettuata dai tecnici dell’ARPA FVG, chiamati a supportare l’operazione con analisi specifiche.

Questo intervento evidenzia l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel monitoraggio del territorio, in collaborazione con altre forze di polizia, come dimostrato dal contributo decisivo del NOAVA del Corpo Forestale Regionale. L’azione congiunta rafforza la sinergia tra gli enti preposti al controllo ambientale, garantendo una maggiore tutela del territorio e della collettività.