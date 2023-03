Furto di gasolio a San Giorgio di Nogaro.

Aveva parcheggiato il camion per la notte in via Fermi a San Giorgio di Nogaro; stamattina la scoperta: i ladri avevano fatto rifornimento a sue spese, rubandogli 850 litri di gasolio dopo aver forzato i tappi dei serbatoi.

Un autotrasportatore sloveno, di 44 anni, ha quindi denunciato il furto di carburante ai carabinieri che stanno indagando sul fatto. Il danno è di circa 1400 euro. Non è la prima volta che accade: sempre a San Giorgio di Nogaro, lo scorso novembre, le vittime erano state due autotrasportatori ucraini, cui avevano portato via circa 800 litri. A settembre 2022, invece, due persone erano state arrestate per aver rubato 12mila litri di gasolio dai cantieri, tra Pradamano e la Bassa Friulana.