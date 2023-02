I redditi dei consiglieri regionali del Friuli: ecco chi sono i più ricchi

Pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei consiglieri regionali del Friuli.

E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli il Paperone del consiglio regionale del Friuli. Come ogni anno, i consiglieri regionali hanno infatti consegnato la documentazione relativa alle dichiarazioni 2022, sui redditi 2021. Giacomelli, che di mestiere fa l’avvocato, ha dichiarato nel 2022 193mila 84 euro, con un deciso balzo in avanti rispetto ai 104mila dichiarati l’anno prima, e scavalcando al primo posto Walter Zalukar, del Polo liberale, fermo, per così dire, a 184mila 62 euro.

Sul podio, al terzo posto, il dem Sergio Bolzonello, professione commercialista, che nel 2022 ha dichiarato 133mila 979 euro. Il governatore Massimiliano Fedriga, Lega, è invece al quarto posto con 122mila 365 euro. Quinto il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, Forza Italia, con 118mila 731 euro. In tutto sono 9 i consiglieri regionali del Friuli che superano i 100mila euro nelle dichiarazioni dei redditi 2022.

Dietro a Zanin ci sono infatti Giuseppe Ghersinich della Lega, Giuseppe Sibau di Progetto Fvg, Massimo Moretuzzo del Patto per l’Autonomia, e Lorenzo Tosolini della Lega. Il leghista Alfonso Singh è decimo, primo sotto i 100mila euro, con 99mila 763. Tutti gli altri consiglieri hanno dichiarato nel 2022 redditi compresi tra i 70mila e i 99mila euro.

In fondo al gruppo dei redditi dichiarati nel 2022 troviamo la consigliera di Civica Fvg Simona Liguori, con 68mila 121 euro, e il rappresentante del Partito democratico Marko Pisani, con 13mila 818 euro dichiarati.