Le dimore storiche aprono le loro porte: i gioielli da visitare in Friuli

Torna il Festival delle dimore storiche in Friuli Venezia Giulia.

Un’occasione unica per scoprire la storia, l’architettura, l’arte e la bellezza del Friuli Venezia Giulia e delle sue dimore storiche. Dal 25 al 27 aprile, torna con la terza edizione il Festival delle Dimore Storiche organizzato dall’Associazione Dimore Storiche Italiana – Sezione FVG (ADSI) e l’apertura straordinaria di 22 residenze private, con visite guidate dagli stessi proprietari, che condivideranno storie e tradizioni tramandate nel tempo da generazioni.

Le dimore aperte durante il Festival

Diciassette in provincia di Udine: Casa Asquini (Fagagna), Casa Foffani (Clauiano di Trivignano), Folador Villa Rubini (Trivignano Udinese), La Brunelde Casaforte d’Arcano (Fagagna), Palazzo de Gleria (Comeglians), Palazzo Orgnani (Udine), Palazzo Pavona Asquini (Udine), Villa de Claricini Dornpacher (Bottenicco di Moimacco), Villa Gallici Deciani (Cassacco), Villa Garzoni (Udine), Villa Iachia (Ruda), Villa Lovaria (Pavia di Udine), Villa Mangilli Schubert (Marsure di Sotto di Povoletto), Villa Orgnani Linda (Plaino di Pagnacco ), Villa Pace (Tapogliano), Villa Ritter de Zàhony (Aquileia), Villa Vitas (Strassoldo di Cervignano).



Tre in provincia di Gorizia: Villa Attems (Lucinico), Villa del Torre (Romans d’Isonzo) e Villa Marchese de’ Fabris (Begliano di San Canzian d’Isonzo).



Due in provincia di Pordenone: Palazzo Scolari Salice (Polcenigo) e Villa Della Donna Stoinoff (Valvasone Arzene).

Le visite guidate e oltre 40 eventi proposti dalle ville

Le visite guidate offrono un’immersione unica nel patrimonio artistico e culturale della regione, spesso celato dietro cancelli e siepi. Ogni dimora, inoltre, propone un ricco calendario di eventi pensato per offrire un’esperienza indimenticabile. Gli ospiti, infatti, potranno degustare vini del territorio direttamente dai produttori locali, assistere a presentazioni di libri con gli autori, visitare mostre d’arte e fotografiche allestite in sale storiche, partecipare a concerti e prendere parte a conferenze tematiche sulla storia delle dimore e del territorio.

Non mancheranno poi occasioni di relax, con picnic nei meravigliosi parchi delle ville e incontri con esperti di giardini storici. Alcune residenze offriranno anche spettacoli teatrali per arricchire ulteriormente l’esperienza della visita.

Modalità di visita e informazioni

La visita guidata alle dimore è offerta ai visitatori che aderiranno per donazione libera alla raccolta fondi (minimo € 10 a persona maggiorenne). Bambini e ragazzi fino a 17 anni entrano gratuitamente. I fondi raccolti serviranno a sostenere i progetti di valorizzazione turistica del patrimonio culturale privato di ADSI FVG.