Metti il turbo, torna la staffetta per sostenere la squadra friulana di hockey in carrozzina

Il 17 maggio 2025, il Parco Ardito Desio di Udine ospiterà l’8ª edizione della staffetta benefica “Metti il Turbo 12x1h”, organizzata dall’ASD Madracs Udine. Un evento che unisce sport, musica e solidarietà, offrendo un’opportunità unica per vivere una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento. L’obiettivo principale della manifestazione è sostenere la squadra di hockey in carrozzina elettrica friulana, dando visibilità alla disciplina paralimpica e raccogliendo fondi per offrire a persone con disabilità fisiche anche gravi la possibilità di praticare uno sport a livello agonistico.

La staffetta è aperta a tutti, senza distinzione di età o abilità, e coinvolgerà atleti, famiglie, amici e curiosi, uniti dalla voglia di stare insieme, fare festa e contribuire a una causa nobile. A partire dalle 8:00, il Parco Ardito Desio diventerà infatti un vero e proprio centro di divertimento per tutti. Una 12 × 1 ora che promette di aprire la bella stagione con energia e allegria, coinvolgendo tutti i partecipanti in un susseguirsi di emozioni.

Dalla Color Run agli spettacoli: tante attività per una grande festa.

La staffetta, infatti, darà il via a una giornata piena di attività, musica dal vivo, spettacoli, esibizioni di gruppi folkloristici e partite di hockey in carrozzina, entusiasmando tutti in una grande festa. Non mancheranno, ovviamente, momenti di ristoro con il fornitissimo chiosco gastronomico, pronto a soddisfare ogni voglia.

“Metti il Turbo 12x1h” è più di una semplice corsa: è una straordinaria opportunità per supportare l’ASD Madracs Udine, la prima squadra friulana di hockey in carrozzina elettrica, che offre a persone con disabilità fisiche, anche gravi, la possibilità di praticare sport agonistico ad alto livello. I fondi raccolti durante l’evento infatti saranno destinati a sostenere la squadra e a permettere sempre a più persone di realizzarsi attraverso lo sport.

Il momento clou della giornata sarà la Color Run delle 18:00, dove tutti saranno avvolti da una nuvola di colori in un’ora di corsa o camminata sotto la polvere arcobaleno. Un’esperienza unica che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti, senza alcun requisito particolare, se non il desiderio di divertirsi insieme.

“Il nostro sogno è riuscire a raggiungere 100 squadre per questa edizione. Vogliamo fare del nostro meglio per offrire un evento che faccia sentire tutti parte di qualcosa di speciale. Con il supporto di tutti, siamo sicuri che riusciremo a rendere l’edizione 2025 un’edizione da ricordare!” afferma Benedetta De Cecco, segretaria dell’ASD Madracs Udine ed Event Manager di Metti il Turbo – “Quest’anno poi l’evento avrà un sapore davvero speciale per noi, i fondi raccolti infatti ci permetteranno di poter partecipare ai play-off per la promozione in Serie A1 e costruire un futuro solido per la nostra associazione”.

Le iscrizioni per le squadre della 12x1h chiuderanno inderogabilmente il 4 maggio 2025, con la possibilità di modificare i nominativi, gli orari e aggiungere partecipanti fino al 9 maggio 2025. Per la Color Run, invece, ci si potrà iscrivere fino alle ore 15 del giorno stesso dell’evento.

Tutte le iscrizioni avverranno esclusivamente online, al link: https://mettiilturbo.it/iscriviti-ora/