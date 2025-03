Il Castello di Strassoldo di Sopra – fra Aquileia e Palmanova – continua a scrivere la sua storia millenaria ed accoglie dall’11 al 13 aprile la 53ª edizione di “Magici Intrecci”, un’esperienza che si rinnova, come un rito magico, in primavera ed in autunno da ben 27 anni, e ogni edizione svela una nuova storia, in un luogo dove il tempo sembra fluire secondo regole tutte sue. Più che una mostra mercato, è un crogiolo di attività, un punto di incontro e di scambio fra artigiani d’alto livello, un momento per trovare serenità e positività in un ambiente naturale e storico di assoluto fascino.

La magia di “Magici Intrecci” sboccia nell’incanto di un luogo dove si respira la storia: un castello abitato da oltre mille anni dalla stessa famiglia che ancora oggi ne custodisce l’anima. Tra antiche mura e giardini segreti, oltre 120 autentici maestri artigiani, artisti, vivaisti e decoratori provenienti da tutta Italia, selezionati con appassionata cura dalla proprietaria secondo rigorosi criteri di eccellenza, danno vita a un racconto di bellezza e tradizione. L’evento permette di scoprire un luogo ricco di storia normalmente celato agli occhi del pubblico e contribuisce a preservare e valorizzare un importante patrimonio storico e culturale, curato dalla passione e dall’impegno privato.

Un percorso alla scoperta del castello di Strassoldo di Sopra.

Un percorso sapientemente studiato fra i saloni arredati e i giardini del castello valorizza sia gli oggetti esposti che gli ambienti che li accolgono. Dai due piani del palazzo principale con arredi antichi alla vecchia cucina rilucente di rami, dai giardini degli Armigeri al parco secolare, fino alla Pileria del riso con la grande ruota del mulino, al Brolo e alla Cancelleria, ogni spazio racconta una storia di creatività e tradizione e il Genius Loci dialoga armoniosamente con le eccellenze in mostra. In questo microcosmo di meraviglie, ogni angolo sussurra storie di ingegno, passione e tradizione, in un dialogo continuo tra passato e presente.

Nel complesso castellano decorato a tema primaverile, con le raffinate e ogni volta diverse creazioni floreali che sono una delle attrattive dell’evento, si possono scoprire gioielli in oro impreziositi da pietre e perle, ammirare ceramiche artistiche nate dal fuoco a 1000 gradi, lasciarsi incantare da tessuti preziosi lavorati su telai antichi. Le eleganti lampade in ferro battuto, impreziosite da bagni galvanici in argento, dialogano silenziosamente con quadri d’epoca e mobili che hanno assistito al passare della storia, mentre delicate creazioni in fildiferro, plasmate secondo tradizioni centenarie, si intrecciano armoniosamente con interpretazioni del design contemporaneo. Tra le mura prendono vita atelier dove artisti trasformano legno spiaggiato e carta in sculture poetiche, donando nuova vita a materiali antichi.

Il viaggio prosegue attraverso eccellenze gastronomiche: dal miele raccolto secondo antiche tradizioni alle confetture di frutti selvatici di montagna, fino ai prodotti da forno realizzati con grani antichi e lievito madre custodito con cura. Per un goloso break, i tre punti ristoro lungo il percorso della rassegna propongono salutari e stuzzicanti menù.

Gli eventi e le iniziative.

Ad arricchire le giornate, piacevoli iniziative collaterali, fra cui visite guidate al borgo di Strassoldo e al parco del Castello di Sotto, conversazioni con vivaisti ed artigiani, laboratori per adulti e per bambini, musica. Fra le chicche,“Innamorarsi delle orchidee nostrane” a cura di Marco Toffoletti del Vivaio Piante Pazze (venerdì ore 15), “Le rose antiche: racconti di bellezza senza tempo“ a cura di Andrea D’Avanzo del Rosificio di Mortegliano (sabato ore 15), la passeggiata “Alla scoperta delle erbe commestibili del luogo e dei loro usi in cucina e per il benessere” con Giusi Foschia del Giardino Commestibile ( sabato ore 10.30) e attività proposte dagli artigiani, come “Petali di fantasia” (workshop creativo di fiori in carta per bimbi 6+ anni, ragazzi e adulti a cura di Cartastraccia Lab, domenica ore 15) e Mini corsi di tessitura tenuti da Daniela Possenti (tutti i giorni).

Biglietti

Venerdì – Adulti € 12. Gruppi di almeno 20 persone € 10.

Sabato e domenica – Adulti € 15, Gruppi di almeno 20 persone €12

Bambini – 0-6 anni: gratis, 6-12 anni: venerdì € 6, sabato e domenica € 8

La rassegna si svolge anche in caso di pioggia e vi sono ammessi cani educati tenuti al guinzaglio.