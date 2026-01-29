In Friuli si può diventare Disaster manager: al via il master per gestire crisi ed emergenze

Aperto il master per diventare Disaster manager per la gestione di crisi ed emergenze.

È stato inaugurato oggi a Palmanova il Master in logistica e sicurezza dell’emergenza, percorso accademico di II livello dedicato alla formazione di Disaster manager e figure strategiche capaci di gestire crisi e grandi emergenze.

All’apertura della cerimonia è intervenuto l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardi Riccardi, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questa è un’iniziativa di rilievo: un master dedicato alla logistica e alla sicurezza dell’emergenza che la Regione svilupperà in collaborazione con gli istituti della Difesa. Il percorso formativo permetterà di accrescere le competenze e di perfezionare la gestione delle complessità derivanti da eventi imprevedibili e ad alto impatto“.

Formazione in collaborazione con la Difesa

Il master è realizzato in collaborazione con l’Esercito presso la sede di Remanzacco e si rivolge specificamente a personale della Difesa, operatori della Protezione civile e volontari. Come ha spiegato l’assessore “l’attività di studio e approfondimento rivolta ai professionisti consentirà alla Protezione civile di compiere un ulteriore passo avanti, garantendo alla comunità standard ancora più elevati di sicurezza e assistenza”.

Un programma multidisciplinare

Il percorso formativo è multidisciplinare e copre ambiti chiave come la logistica delle emergenze, la sicurezza, i sistemi strutturali, la psicologia e la comunicazione di crisi. L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti concreti per elaborare strategie efficaci in contesti ad alto rischio, garantendo al contempo la conformità alle competenze previste dalla legge.