Udine, ri-scoppia il caso Polizia Locale: “Servizi fatti, ma i compensi non arrivano”

L’attacco della Uil: “Il Comune ha tagliato le indennità alla Polizia locale e a tutto il personale”.

Di nuovo tensione tra Comune di Udine e Polizia locale: la Uil FPL, infatti, denuncia un ritardo nel pagamento degli agenti e il taglio dell’indennità a tutto il personale comunale, con ricadute penalizzanti per i lavoratori.

Ritardi nei pagamenti per il progetto Borgo Stazione

La UIL FPL segnala che, a oltre quattro mesi dalla conclusione del progetto strategico “Potenziamento delle attività di controllo in Borgo Stazione in orario serale”, terminato il 31 ottobre 2025, gli operatori coinvolti non hanno ancora ricevuto le somme spettanti, “nonostante le risorse – pari a 40.000 euro, finanziati ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. b) del Codice della Strada – siano già disponibili e vincolate allo scopo” dicono il segretario generale Stefano Bressan e i dirigenti territoriali Antonella Carrieri e Matteo Scatton.

“Si tratta di un progetto portato a termine con il pieno raggiungimento degli obiettivi, in un periodo complesso come quello estivo, caratterizzato da elevate criticità operative e di sicurezza. Eppure, a fronte dell’impegno profuso, il personale è costretto ad attendere mesi per il riconoscimento economico di prestazioni già rese”.

Il taglio alle indennità.

A questo, aggiunge la Uil Fpl, si aggiunge “una scelta politica altrettanto grave: con deliberazione di Giunta n. 17/2026 del 20 gennaio 2026, l’Amministrazione ha stabilito che, in attesa del rinnovo del CCDI, tutte le indennità del personale comunale, e quindi non solo quelle della Polizia Locale,

vengano ricondotte ai minimi contrattuali, cancellando di fatto quanto riconosciuto nell’ultimo

accordo decentrato”.

“Una decisione che produce un danno economico diretto e immediato per i lavoratori e che scarica ancora una volta sulle spalle del personale le conseguenze dei ritardi amministrativi e dell’assenza di volontà politica nel chiudere la contrattazione decentrata” continuano i rappresentanti del sindacato.

Le richieste.

Il sindacato chiede quindi l’immediata liquidazione delle somme dovute per il progetto Borgo Stazione; l’avvio senza ulteriori rinvii della contrattazione decentrata integrativa; e il ripristino delle condizioni economiche precedentemente riconosciute al personale.

“UIL FPL continuerà a vigilare con attenzione e determinazione, mettendo in campo tutte le iniziative necessarie a tutela dei diritti e della dignità professionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Locale di Udine”.