Visitare i castelli del Friuli.

Gli antichi manieri del Friuli spalancano le loro porte ai visitatori grazie al ritorno di Castelli Aperti, il tradizionale appuntamento giunto alla 39esima edizione che permette di scoprire il territorio attraverso dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi al pubblico.

L’appuntamento è per questo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 aprile, quando si potranno visitare 18 siti grazie al lavoro del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Fvg con una novità: la possibilità di visitare per la prima volta Torre San Paolino a Premariacco, una casa torre a tre piani costruita prima del 1554, dove nacque San Paolinus II (726- 802, contemporaneo di Paolo Diacono), importante santo friulano, sacerdote, teologo, poeta, uno dei più eminenti colti del Rinascimento carolingio che fu Patriarca di Aquileia dal 787 al 802, ma con sede a Cividale.

I manieri aperti in provincia di Udine, oltre alla Torre San Paolino, sono il Castello di Aiello, il Castello di Strassoldo di Sopra e il Castello di Strassoldo di Sotto, il Castello di Susans a Majano, il Castello Savorgnan di Brazzà a Brazzacco, Casaforte la Brunelde a Fagagna, Rocca Bernarda a Premariacco, Palazzo Steffaneo Roncato a Crauglio di S. Vito al Torre, il Castello di Tricesimo, il Castello di Villalta a Fagagna, il Castello di Ahrensperg a Pulfero, il Castello di Flambruzzo a Rivignano Teor e il Castello di Arcano.

Due i siti in provincia di Pordenone: Palazzo Panigai Ovio a Pravisdomini e il Castello di Cordovado e due in provincia di Gorizia: il Castello di San Floriano e la Fortezza Rocca di Monfalcone.

Ogni castello potrà gestire gli accessi con diverse modalità e secondo orari differenziati a seconda delle esigenze e degli spazi e alcune saranno visitabili su prenotazione. I costi del biglietto variano dai 7 ai 10 euro, anche in base alle attività proposte ai visitatori. Sul sito www.consorziocastelli.it sono pubblicate le regole per l’accesso e per l’eventuale prenotazione per ogni dimora