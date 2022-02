Le dosi di vaccino consegnate in Friuli Venezia Giulia.

Sono rispettivamente 5 mila a Pordenone, 8 mila 100 a Udine e 7 mila 100 a Trieste le dosi di vaccini Novavax consegnate oggi dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, alle tre aziende ospedaliere della regione.

Il corriere SDA, grazie ai 36 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha consegnato oggi in Friuli Venezia Giulia 20 mila 200 dosi di vaccini per un totale di oltre 900 mila dosi sul territorio nazionale.

(Visited 250 times, 250 visits today)