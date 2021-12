Le vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia.

Boom di vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia a seguito del nuovo decreto sul super green pass. Nel fine settimana infatti è stata superata la quota di 10mila somministrazioni di vaccini al giorno. Un numero che va ben oltre alle prospettive che aveva avanzato il commissario Figliuolo.

Tra i numerosi che si sono recati per ricevere la terza dose, soprattutto anziani. In modo particolare al centro vaccinale di Udine, nella Fiera di Martignacco, dove si è registrato un alto numero di presenze di persone di età avanzata. Oltre però ai già protetti con due dosi, molti sono anche coloro che hanno deciso di vaccinarsi e che quindi devono avere la prima dose. Nell’ultima settimana si parla di circa 6mila persone in tutto il Fvg. Una cifra che, se messa in relazione con quella di un mese fa, evidenzia come i nuovi vaccinati ora sono più che raddoppiati.

Le prossime prenotazioni.

Visti i numeri così elevati di persone che si sottopongono al vaccino, i posti per prenotarsi per il vaccino sono completi fino a gennaio del prossimo anno. Questo vuol dire quindi che chi non appartiene ad una categoria protetta, non potrà avere la dose prima dell’inizio del prossimo anno.

