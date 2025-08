Emma Veriti incoronata Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025

La finale di Miss Universe Friuli Venezia Giulia.

L’esclusiva location dell’Aviosuperficie a Rivoli di Osoppo e del ristorante Open Air hanno ospitato la Finale Regionale di Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025. L’evento ha saputo trasformare l’hangar dell’aviosuperficie, una pista di volo nel cuore del Friuli Venezia Giulia, in un palcoscenico di rara bellezza, dove l’eleganza della moda si è fusa con il fascino dell’aviazione. Gli aerei sullo sfondo hanno creato un’atmosfera unica che ha conquistato il numeroso pubblico presente, regalando momenti di puro incanto.

Madrine d’eccezione sono state Melissa Braida “Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2024”, Aurora Greco e Emmanuela Cavallaro, Finaliste Nazionali Miss Universe Friuli Venezia Giulia. L’evento ha offerto un mix coinvolgente di moda e spettacolo. Le concorrenti hanno incantato la giuria e il pubblico con la loro bellezza e personalità, sfilando in abiti da sera e costumi da bagno, contendendosi i tre ambiti passaporti per la Finale Nazionale di Miss Universe Italy. Momenti clou della serata è stata la sfilata di moda di Sofisticata Studio. L’atmosfera è stata ulteriormente animata dalla musica e dalla professionalità di Ricky Emme dj che ha garantito uno spettacolo impeccabile. E dalla performance di Gianni Sax Live che ha incantato il pubblico.

La vincitrice e le ammesse alla finale nazionale.

Il momento più atteso è stato l’annuncio della vincitrice: Emma Veriti 21 anni di San Daniele del Friuli, è stata incoronata “Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025”. Studia fashion design con la passione per la moda.



Ad accompagnarla alla Finale Nazionale saranno Salomè Rosario, 21enne di Cargnacco che lavora come tecnico del pronto soccorso, come hobby la palestra. E Valeria Molinari 18 anni di Monfalcone, studentessa, come hobby volontaria alla Caritas.

Le tre finaliste regionali rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia alla fase nazionale del concorso che si terrà a San Ferdinando in Puglia dal 25 al 31 agosto. Una di loro avrà l’onore di competere per il titolo di Miss Universe Italy, mentre la finale internazionale si svolgerà in Thailandia il 21 novembre.