Auto sfonda la vetrata del bar e finisce tra i tavolini: paura ad Azzano Decimo

L’incidente nel pomeriggio al Pit Stop Bar di Azzano Decimo.

Poteva andare molto peggio questo pomeriggio, in piazza Libertà ad Azzano Decimo. Una Toyota Yaris, guidata da un giovane residente in zona, ha perso il controllo ed è finita contro la vetrata del “Pit Stop Bar”, abbattendola e piombando all’interno del locale. L’incidente si è verificato intorno alle 14.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è salita sul marciapiede, ha sfondato l’ampia vetrata ed è terminato tra tavolini e sedie. In quel momento, per fortuna, nessun cliente si trovava nelle immediate vicinanze del punto d’impatto. Il conducente, visibilmente sotto shock, è riuscito a uscire dall’abitacolo senza riportare gravi ferite. Alcune strutture interne sono state danneggiate, ma i danni più rilevanti riguardano l’ingresso e le vetrate.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i carabinieri di Azzano Decimo e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato eventuali rischi strutturali. Il “Pit Stop Bar” resterà temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di pulizia e i controlli di sicurezza.