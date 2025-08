A Villa Santina nasce QStahl: una nuova realtà nel mondo degli acciai speciali

QStahl si dedicherà al mondo degli acciai speciali e dei trattamenti avanzati.

Dall’esperienza tecnica di Eurolls, realtà internazionale leader nella produzione di rulli e utensili per la lavorazione di tubi e fili metallici, e dalla collaborazione con un partner d’eccellenza nella produzione di acciaio come Böhler (Voestalpine High Performance Metals Italia Spa), nasce QStahl, una nuova società interamente dedicata al mondo degli acciai speciali.

QStahl si propone come punto di riferimento per le aziende che ricercano materiali ad alte prestazioni e soluzioni integrate, grazie a un’offerta strutturata su due principali linee di attività: vendita e lavorazione di acciai speciali, nonché trattamenti termici e superficiali su misura, studiati per garantire durata, resistenza e prestazioni ottimali in ogni contesto produttivo.

Questa operazione rappresenta una naturale evoluzione strategica, con l’obiettivo di garantire maggiore specializzazione, flessibilità e un servizio sempre più in linea con le esigenze del mercato. QStahl opererà come entità autonoma con sede a Villa Santina (UD), integrando il know-how di Eurolls e sviluppando una rete commerciale specializzata.

“La nascita di QStahl rappresenta per noi un’evoluzione naturale – spiega Matteo Querini, Amministratore Unico di QStahl – con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze dell’industria metalmeccanica e manifatturiera, mettendo a sistema competenze e tecnologie. L’esclusività della vendita degli acciai Böhler per il Friuli Venezia Giulia e Veneto è stata per noi uno stimolo a voler offrire ai nostri clienti un servizio completo, potendo contare su una filiera interna altamente performante. Nel nostro ciclo produttivo, i trattamenti termici e superficiali sono ormai parte integrante del processo, con macchinari sviluppati ad hoc e collaborazioni con importanti istituti nazionali e internazionali che ci consentono un impegno costante in ricerca e sviluppo.”