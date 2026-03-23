Approvato un intervento da 300mila euro per la viabilità di Montereale Valcellina in vista degli europei di paraciclismo.

La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un intervento da 300mila euro per la manutenzione e la messa in sicurezza della rete stradale di Montereale Valcellina, in vista dei campionati europei di paraciclismo su strada, in programma dal 12 al 14 giugno 2026.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata l’assessore alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che ha evidenziato come l’evento rappresenti un’opportunità per favorire il progetto di riqualificazione infrastrutturale del territorio.

La competizione, denominata UEC European Paracycling Championship, è stata formalmente riconosciuta come manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale. Questo passaggio ha consentito l’attivazione delle procedure necessarie per garantire la piena efficienza della viabilità coinvolta.

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali e delle ex arterie provinciali, oggi gestite dall’Ente di decentramento regionale di Pordenone, che compongono il circuito cittadino della gara a cronometro.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di coniugare sviluppo infrastrutturale e promozione di eventi sportivi di respiro internazionale.