Tragico incidente alla Fantoni di Osoppo, chi è la vittima e cosa è successo

Per Abdellatif Sabili non c’è stato nulla da fare.

E’ Abdellatif Sabili la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio alla Fantoni di Osoppo. Operaio 43enne della cooperativa Idealservice si trovava nello stabilimento per alcuni lavori di pulizia e pulizia quando è caduto dal lucernario: un volo risultato purtroppo fatale.

Secondo la prima ricostruzione l’operaio che stava svolgendo alcuni lavori di pulizia, stava operando sul tetto dell’impianto Plaxil 7, che produce pannelli truciolari e che era in questi giorni in manutenzione: Ad un tratto il 43enne è scivolato, frantumando il lucernaio e finendo sulla linea di produzione sottostante. Il personale della Fantoni ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è intervenuto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’automedica proveniente da Udine. A nulla sono valse le manovre salvavita: non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine e i carabinieri.

La nota della Idealservice.

“Abbiamo appreso questo pomeriggio con profonda costernazione che un nostro addetto è rimasto vittima di un incidente con esito mortale mentre effettuava dei lavori di pulizie industriali all’azienda Fantoni di Osoppo. Sono in corso i dovuti accertamenti per comprendere la dinamica dell’incidente. Il nostro pensiero va alla famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze“.