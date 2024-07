L’ex questore Luca Carocci presidente di Federcaccia Fvg

Paolo Viezzi lascia il posto a Luca Carocci.

Cambio della guardia ai vertici della Federcaccia regionale. Dopo tre mandati consecutivi da presidente, Paolo Viezzi lascia il posto a Luca Carocci. L’elezione dell’ex dirigente della Polizia di Stato è avvenuta in occasione dell’assemblea straordinaria convocata al Teatro della Casa della GioventùaBuja. “Una grande soddisfazione e, sin d’ora, la volontà di collaborare al meglio con le istituzioni legate al mondo venatorio – le prime parole di Carocci –. Cercherò di dare il mio contributo per il bene dell’associazione”.

Carocci è da alcuni mesi in pensione dopo una lunga esperienza in Polizia. Nel suo curriculum la direzione della Digos di Trieste, cinque anni da vice Questore a Udine, un biennio da Questore di Pordenone. “Una persona di grande livello – commenta l’uscente Viezzi –. Dopo che ha lasciato il lavoro, ho ritenuto subito opportuno che diventasse il mio successore. A lui vanno i miei più forti auguri per l’importante impegno che si è assunto”.

Viezzi, a naturale scadenza del terzo mandato, 25 anni filati in Federcaccia, tenendo anche conti dei cinque da presidente di Udine e dei cinque da vicepresidente di Udine e della regione, spiega di avere cercato nei 15 anni da presidente Fvg “di trasformare l’associazione dall’essere solo riferimento per il mondo venatorio ad essere parte importante del contesto sociale e utile per tutta la società”.

I numeri della Federazione, sottolinea, “sono di grande rilievo: 4.500 associati, oltre 150 sezioni comunali sul territorio, più di 200 dirigenti tra presidenti di sezione o persone con altri incarichi nei vari organismi. E ancora, quasi 500 volontari costantemente impegnati sul territorio e il Servizio di vigilanza volontaria venatoria meglio organizzato e più numeroso di tutta Italia. Siamo inoltre l’unica organizzazione del settore convenzionata con il tribunale da oltre cinque anni, leader nella formazione dei dirigenti venatori e aspiranti cacciatori, costantemente impegnata nella raccolta fondi per il sociale. Nel solo periodo Covid abbiamo donato quasi 50mila euro agli ospedali della regione. Non dimentichiamo i corsi di avvicinamento alla natura promossi nelle scuole”.

Il rinnovato consiglio è formato da Mario De Bortoli, Matteo De Luca, Giovanni Baldissera, Andrea Dazzan, Bernardino Calabrese, Andrea Mastellone, Felice Carrara, David Berlasso, Livio Marin, Luca Tavagnutti, Fabio Luigi Rigolo, Massimo Tomat, Antonio Pilosio, Carlo Vescul e Dario Sclaunich.