Da Cordenons alla Scala di Milano. Il tredicenne Rocco Carbone, ballerino di danza classica da due anni e mezzo, è stato selezionato per entrare all’Accademia di Ballo del prestigioso teatro milanese.

“A settembre compirò 14 anni e ho la grandissima opportunità di coltivare il mio sogno: diventare un ballerino di danza classica – scrive sulla piattaforma GoFundMe, dove ha lanciato una raccolta fondi gestita dal papà. – . Pur avendo scoperto tardi questa mia passione ( sono solo 2 anni e mezzo che faccio danza ), mi sono buttato con anima e corpo e sono riuscito a superare le selezioni per entrare all’Accademia di Ballo della Scala di Milano. Avrò così la possibilità di essere guidato, seguito, supportato e concentrare le mie energie, i miei sforzi per crescere, migliorare sempre di più e diventare un ballerino professionista”,

“Tutto questo – precisa – ha un costo e i miei genitori, avendo anche altri due figli più piccoli, hanno bisogno di un contributo per potermi accompagnare in questo percorso”. I fondi raccolti verranno utilizzati per pagare l’Accademia (4.500 euro) e il convitto in cui il giovane ballerino sarà ospitato (4.300 euro), oltre alle spese per i viaggi.