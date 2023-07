Tentato furto a Pozzuolo del Friuli.

Attimi di paura per due anziani di Pozzuolo del Friuli, che hanno subito un tentativo di furto nella loro abitazione.

Ieri pomeriggio intorno alle 18, infatti, il ladro si è introdotto in casa di due fratelli, di 79 e 91 anni, che lo hanno sorpreso mentre rovistava in camera per rubare. Il malvivente, una volta vistosi scoperto, ha spintonato gli anziani e li ha fatti cadere, per poter fuggire. Fortunatamente, i due fratelli non hanno riportato ferite e il ladro se n’è andato a mani vuote. Sul fatto indagano i carabinieri.