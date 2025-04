Festival delle Dimore Storiche: ecco i tesori da visitare in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia torna il Festival delle Dimore Storiche,

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a raccontare la sua storia attraverso le sue mura più affascinanti. Torna, per la sua terza edizione, il Festival delle Dimore Storiche, in programma dal 25 al 27 aprile 2025, promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione FVG (ADSI). Un evento unico che, per tre giorni, spalanca le porte di 22 dimore private solitamente chiuse al pubblico, offrendo un’immersione straordinaria nella storia, nell’arte e nell’identità di un territorio ricco di fascino.

Le visite saranno rese ancora più preziose da un elemento raro: a fare da guida saranno gli stessi proprietari, custodi di racconti, aneddoti e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Ogni visita sarà dunque un incontro, umano e culturale, con chi abita e preserva queste architetture spesso celate da cancelli antichi e siepi secolari.

Un itinerario che attraversa tutta la regione

Sono ben diciassette le dimore aperte in provincia di Udine: si parte da Casa Asquini a Fagagna, Casa Foffani e il Folador Villa Rubini a Clauiano e Trivignano Udinese, per proseguire con La Brunelde Casaforte d’Arcano, ancora a Fagagna, e i palazzi de Gleria a Comeglians, Orgnani e Pavona Asquini a Udine. Sempre in provincia troviamo Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, Villa Gallici Deciani a Cassacco, Villa Garzoni a Udine, Villa Iachia a Ruda, Villa Lovaria a Pavia di Udine, Villa Mangilli Schubert a Marsure di Sotto di Povoletto, Villa Orgnani Linda a Plaino di Pagnacco, Villa Pace a Tapogliano, Villa Ritter de Zàhony ad Aquileia e Villa Vitas a Strassoldo di Cervignano.

In provincia di Gorizia saranno visitabili tre dimore: Villa Attems a Lucinico, Villa del Torre a Romans d’Isonzo e Villa Marchese de’ Fabris a Begliano di San Canzian d’Isonzo.

Completano il programma le due dimore in provincia di Pordenone: Palazzo Scolari Salice a Polcenigo e Villa Della Donna Stoinoff a Valvasone Arzene.

Tra degustazioni, mostre e concerti: un’esperienza per tutti i sensi

Il programma è un mosaico variegato che unisce cultura e piacere: degustazioni di vini locali, presentazioni di libri con gli autori, mostre d’arte, esposizioni di auto storiche e fotografia, concerti e spettacoli teatrali. Non mancheranno dimostrazioni di calligrafia antica, lezioni floreali, incontri con esperti di giardini storici e conferenze sulla storia delle dimore e del territorio.

Gli ospiti potranno anche rilassarsi con picnic nei parchi storici, godere di apericena tra le mura affrescate o partecipare a conversazioni storiche, vivendo appieno la bellezza del contesto.

Un gesto per la bellezza condivisa

La partecipazione alle visite guidate è possibile con una donazione libera, con un contributo minimo di 10 euro a persona maggiorenne, mentre l’ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino ai 17 anni. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere i progetti di valorizzazione turistica del patrimonio culturale privato promossi da Adsi Fvg.

Un’occasione da non perdere

Il Festival delle Dimore Storiche del Friuli Venezia Giulia è più di un evento culturale: è un invito a scoprire l’anima nascosta della regione, ad ascoltare le sue storie sussurrate tra le stanze affrescate, a respirare la bellezza che resiste al tempo. Un’occasione preziosa per tutti coloro che amano il patrimonio, l’arte e le emozioni autentiche.