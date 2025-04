Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta in Friuli Venezia Giulia

Il meteo per Pasqua e Pasquetta.

Sarà una Pasqua dal sapore primaverile quella che attende il Friuli Venezia Giulia, con tempo per lo più stabile e temperature più miti ripetto ai giorni scorsi.

Domenica 20 aprile: Pasqua tra sole e qualche nuvola

La giornata di domenica si preannuncia favorevole soprattutto per chi sceglierà la bassa pianura o la costa: su queste zone il cielo sarà poco nuvoloso, con ampie aperture e clima piacevole grazie alle brezze leggere che accompagneranno le ore centrali. Sull’alta pianura il tempo sarà più variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Più nuvoloso invece sulle aree montane, anche se nel Tarvisiano non mancheranno momenti di sole.

Le temperature saranno gradevoli: in pianura si registreranno minime comprese tra gli 8 e gli 11 °C e massime tra i 19 e i 22 °C. Sulla costa si oscillerà invece tra i 12-14 °C di minima e i 17-19 °C di massima.

Lunedì 21 aprile: Pasquetta con cielo variabile ma senza sorprese

Per il lunedì dell’Angelo le condizioni meteo resteranno simili, con cielo in generale variabile. Ampie schiarite sono attese sulla costa, dove il clima sarà ancora una volta mite e gradevole, mentre sulle Prealpi prevarrà una maggiore copertura nuvolosa, sebbene non si prevedano fenomeni significativi.

Temperature in leggero aumento: in pianura le minime si attesteranno tra 9 e 12 °C, mentre le massime potranno raggiungere i 23 °C. Sulla costa i valori saranno stabili, con minime tra 12 e 14 °C e massime tra 17 e 19 °C.