Il film “La luna sott’acqua” di Alessandro Negrini, girato a Erto, si aggiudica un prestigioso riconoscimento al Festival di Cefalù.

Il film “La luna sott’acqua” di Alessandro Negrini interamente girato a Erto continua a riscuotere successo. La Giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha conferito il Diploma di Regista Ambientale al regista Alessandro Negrini per il suo film con cui “porta sullo schermo una narrazione avvolgente e delicata, che si immerge nelle acque del disastro del Vajont, un evento tragico che ha segnato la storia dell’Italia. In un perfetto equilibrio tra realismo magico e retorica politica, il film diventa una meditazione sulla natura, sul tempo e sulla capacità di resistere al dolore”.

“La luna sott’acqua” non è solo un documentario, ma un vero e proprio “docu-sogno” che racconta Erto, il paese che ha resistito al più grande disastro provocato dall’uomo in tempo di pace. Il regista riesce a trasmettere, attraverso immagini suggestive e un linguaggio visivo evocativo, il conflitto tra la memoria storica e il bisogno di rinascita, tra la ferita lasciata dalla tragedia e la speranza di un futuro che si nutre di radici profonde. La sua esplorazione della resistenza umana e della resilienza della natura è un atto di poesia cinematografica che invita alla riflessione, non solo sul passato, ma anche sul nostro presente.

Interamente girato a Erto, il paese risparmiato dall’onda del Vajont che il 9 ottobre 1963, il giorno della tragedia in cui morirono 1917 persone, lo sovrastò per infrangersi qualche chilometro più in là, a Longarone. Nonostante sia sopravvissuto intatto, fu dichiarato inabitabile costringendo i duemila abitanti ad andarsene. Di questi, un centinaio tornarono ad occupare le loro case illegalmente, con un atto di resistenza che ha permesso a Erto di continuare a esistere.

“La luna sott’acqua”, prodotto dalla friulana Incipit Film e dalla slovena Casablanca Films ha di recente vinto il Premio Speciale della Giuria a Londra al Crossing the Screen International Film Festival e ha vinto la sezione “Confini” dell’Ischia Film Festival, ed è stato selezionato in festival in Irlanda, Portogallo, Inghilterra e Brasile.