Approvato il bilancio della BCC Banca di Udine.

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2024 della BCC Banca di Udine è stato approvato sabato 3 maggio dall’Assemblea dei Soci che si è riunita presso il complesso di Udine Esposizioni Spa. I risultati avvalorano anni di scelte votate al consolidamento e alla crescita costante e coerente.

L’indubbia attestazione di fiducia da parte di famiglie e imprese, testimoniata dal numero crescente di Soci e Clienti, ha origine senza ombra di dubbio dalla prudenziale gestione che BCC Banca di Udine ha sempre osservato, con il mantenimento di un’elevata copertura del credito deteriorato e il rafforzamento del patrimonio.

“Questi numeri sono una solida base sulla quale dare ulteriore impulso al servizio verso i Soci, i Clienti e il territorio – sottolinea il direttore generale di Banca di Udine Giordano Zoppolato – I risultati 2024 confermano che il nostro modello di servizio fondato su relazione, localismo e sostenibilità sono ancora oggi un modo di fare banca che funziona. Il merito è da ricercarsi nella forte e continua sinergia tra il Consiglio di Amministrazione la Direzione generale e soprattutto al grande impegno quotidiano di tutti i nostri collaboratori.”

I risultati.

L’anno si è chiuso con la registrazione di un utile ante imposte di 12,04 milioni di euro, in linea rispetto all’anno precedente. Un contributo importante è stato apportato sia dalla marginalità della gestione del denaro (+2,31%) sia dalla componente servizi (+4,50%), che hanno determinato un margine di intermediazione pari a 24,40 milioni di euro, in crescita del 4,55% rispetto all’esercizio precedente.

Le masse intermediate sono aumentate di 55,20 milioni di euro (4,38%). Nel dettaglio la raccolta complessiva a fine esercizio, pari a 897,30 milioni di euro, ha evidenziato un aumento di 41,27 milioni di euro (+4,82%) rispetto a fine 2023. In particolare, la raccolta diretta si attesta a 566,38 milioni di euro e la raccolta indiretta, relativa agli strumenti di risparmio amministrato e gestito acquistati dalla clientela per il tramite della Banca, ammonta a 330,91 milioni di euro. I finanziamenti alla clientela ordinaria, rappresentata da famiglie e imprese, si attestano al 31 dicembre 2024 a 418,63 milioni di euro e registrano un aumento del 3,44% rispetto all’esercizio precedente.

Il totale dei crediti deteriorati lordi si attesta a 3,60 milioni di euro (in calo del 23,47%) mentre l’esposizione netta è pari a 469 mila euro. I crediti deteriorati netti in rapporto al totale dei crediti verso clientela sono estremamente contenuti e pari allo 0,09%. Entrambi i dati confermano, anch’essi, una qualità del credito migliore di quella espressa dalla media del sistema bancario.

Anche dal punto di vista patrimoniale, la Banca esprime grande solidità con un coefficiente di solvibilità patrimoniale (CET1 ratio) pari al 29,66%, dato che si colloca ben al di sopra di quanto richiesto dalla normativa e risulta in linea rispetto al 29,72% registrato nel 2023. Il totale dei fondi propri a fine anno si attesta a 83,24 milioni di euro, in incremento del 12,75% rispetto all’esercizio precedente.

Un bilancio solido che premia anche i soci..

“Per una Banca locale un bilancio solido non rappresenta solo un indicatore economico, ma è anche una promessa di fiducia, stabilità e sostegno al territorio – ha dichiarato il Presidente di Bcc Banca di Udine Dott. Lorenzo Sirch – Grazie al risultato conseguito abbiamo potuto aumentare l’importo portato all’approvazione dell’Assemblea destinato a beneficenza e mutualità, confermando quindi la bontà delle scelte strategiche adottate, che non fanno altro che rafforzare la nostra missione di banca di prossimità.”

Tra gli altri punti, l’Assemblea è stata chiamata ad approvare la distribuzione di un dividendo del 6,2% del valore nominale e una rivalutazione dell’azione del 0,8% confermando così l’impegno della Banca a coniugare la solidità patrimoniale con la valorizzazione del ruolo dei Soci, nel solco dei principi mutualistici che ne guidano l’operato.

Le nomine.

Anche per il mandato 2025-2027 sono stati confermati tutti i membri degli Organi Sociali già in essere. Per il Consiglio di Amministrazione Presidente Sirch Lorenzo, Vice Presidente Vicario Lippi Alberto, Vice Presidente Bortolussi Michele, Consiglieri De Marco Luisa, Del Fabbro Pietro, Marioni Giulia, Peresson Lucia, Rinaldi Giovanni; per il Collegio Sindacale Presidente Colla Gino, Sindaci Effettivi Fantini Gianluca e Migliarotti Elisabetta, Sindaci Supplenti Cussigh Elena e Zani Francesco

Per il Consiglio di Amministrazione è stato eletto, inoltre, un nuovo Consigliere: si tratta di Giacomo Andolfato, classe 1989, già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine e socio fondatore di KOKI Srl di Tavagnacco, azienda leader nella personalizzazione della comunicazione visiva.

“Entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di BCC Banca di Udine è per me un onore e una grande responsabilità. – dichiara Giacomo Andolfato – Porto con me una forte motivazione che, in un momento in cui il contesto economico e sociale richiede visione e capacità di adattamento, mi vedrà impegnato nel portare un contributo fatto di ascolto, innovazione e spirito di servizio.”