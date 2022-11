Navigator in Fvg

Contratti non prorogabili, ha detto il Ministero del Lavoro: restano così a casa i 934 navigator ancora in servizio, tra cui anche quelli del Fvg.

I navigator sono figure professionali nate con il reddito di cittadinanza: il loro scopo, infatti, è di supportare i centri per l’impiego e trovare offerte di lavoro congrue per i cittadini che beneficiano del Rdc.

Nel 2019, tramite concorso ne furono assunti quasi 3 mila in Italia, un numero che è poi andato diminuendo in questi anni. Agli ultimi “superstiti”, i contratti sono scaduti il 31 ottobre e la neo ministra Marina Calderone ha annunciato che non verranno prorogati. In Fvg, il mancato rinnovo farà perdere il lavoro a 12 persone (stando ai dati dei navigator attivi al 24 ottobre). La mancata proroga non sorprende più di tanto: il Governo Meloni, infatti, ha già annunciato che modificherà lo stesso Rdc.