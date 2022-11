Fagagna ricorda il musicista Robert Miles

Robert Miles se n’è andato da cinque anni; Fagagna però non lo ha dimenticato e domani, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 53esimo compleanno, gli intitolerà ufficialmente un’area verde.

L’iniziativa è nata su stimolo di un comitato locale nato proprio per celebrare il dj di fama mondiale (all’anagrafe Roberto Concina) scomparso a Ibiza nel 2017 e autore di alcuni pezzi rimasti nella storia della dance come Children, capace di vendere 5 milioni di dischi. Miles, infatti, ha vissuto e ha iniziato a suonare a Fagagna, dove la sua famiglia è andata ad abitare dopo il rientro dalla Svizzera.

Nel corso della cerimonia ufficiale, prevista per domani alle 18.30, verrà scoperta la targa in ricordo nell’area verde di Palazzo Pico dove non a caso hanno sede diverse associazioni e realtà musicali locali. All’inaugurazione, oltre al Ballet Ensemble Cinello e al complesso bandistico di Fagagna, ci sarà anche un’ospite d’onore, ovvero Maria Nayler, voce potente di One and One, uno dei grandi successi planetari di Miles.