Weekend nei vigneti: torna Cantine Aperte a San Martino in oltre 40 cantine del Friuli

In Friuli torna Cantine Aperte a San Martino.

Quando le colline si colorano di rosso e oro e nell’aria si sente ancora il profumo del mosto, in Friuli Venezia Giulia torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di vino: sabato 8 e domenica 9 novembre oltre 40 cantine del Movimento Turismo del Vino Fvg apriranno le porte per Cantine Aperte a San Martino, il weekend autunnale che celebra la fine della vendemmia e l’inizio del nuovo anno agricolo.

Un’occasione per vivere il vino là dove nasce, direttamente tra botti, filari e tavole imbandite. I visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate, ascoltare i racconti dei vignaioli, visitare le cantine e scoprire come si prepara il vino che arriverà sui loro calici nei prossimi mesi. Non solo assaggi: il programma prevede passeggiate tra i vigneti, laboratori sensoriali, pranzi e cene con il produttore, abbinamenti cibo-vino e attività per famiglie e bambini, dalle raccolte di foglie ai giochi con le castagne.

Un’esperienza pensata per chi vuole un contatto autentico con il territorio, lontano dalle visite “mordi e fuggi”. Il weekend coincide anche con la Giornata mondiale dell’enoturismo, rendendo l’appuntamento ancora più significativo: un invito a scoprire il vino come cultura, tradizione e paesaggio.

Ad arricchire l’esperienza saranno inoltre eventi speciali con foodblogger, travelblogger, fotografi e videomaker, ospitati da alcune aziende per raccontare attraverso immagini e parole le storie, le persone e i sapori che fanno grande il vino friulano.

“Cantine Aperte a San Martino non è solo un evento – spiega Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg – ma un invito a scoprire il territorio attraverso le emozioni che solo il vino sa trasmettere. È un’occasione per rallentare, respirare la magia dell’autunno e brindare alla fine della vendemmia con lo spirito di condivisione che ci accompagna da oltre trent’anni”.

Il programma completo e l’elenco delle cantine aderenti sono disponibili su www.cantineaperte.info e sui canali social del Movimento Turismo del Vino Fvg.