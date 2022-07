Quando ritirare le pensioni d’estate in Fvg.

A rimanere saldo e immutato è il giorno dell’accreditamento delle pensioni, per Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, cioè il primo del mese. Cambiano però i turni per chi vuole andare a ritirare la pensione in contanti allo sportello. La raccomandazione per evitare code e assembramenti, fatta direttamente da Poste Italiane, è quella di presentarsi scaglionati, rispettando la turnazione valida in tutti i 331 uffici postali del Friuli Venezia Giulia.

Il turno per il ritiro della pensione ad Agosto.

Chi deve ritirare la pensione direttamente allo sportello e ha il cognome la cui iniziale va dalla A alla C deve presentarsi lunedì 1° agosto. Chi ha il cognome la cui iniziale va dalla D alla K deve invece andare martedì 2 agosto. Per chi ha il cognome la cui iniziale va dalla L alla P è preferibile che si presenti mercoledì 3 agosto. Così chi inizia con la Q, fino alla Z, deve presentarsi giovedì 4 agosto.

Il turno per il ritiro della pensione a settembre.

Il sistema di turnazione rimane anche a settembre. Vediamo i giorni in cui si può ritirare la pensione. Chi ha il cognome la cui iniziale va dalla A alla C deve presentarsi giovedì 1° settembre. Chi ha il cognome la cui iniziale va dalla D alla K deve invece andare venerdì 2 settembre. Per chi ha il cognome la cui iniziale va dalla L alla P è preferibile che si presenti sabato mattina 3 settembre. Così chi inizia con la Q, fino alla Z, deve presentarsi lunedì 5 settembre.