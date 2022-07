Il Friuli ha una grande promessa del motociclismo, un ragazzo che ha tutte le carte in regola per il Motomondiale. Si chiama Lorenzo Frasca è nato a Udine ed è residente a Martignacco. La sua presenza il 30 e il 31 luglio a Misano, gareggiando nella categoria “Moto 3“, nel campionato italiano di velocità, potrebbe essere il suo trampolino di lancio internazionale e, appunto, anche per il Motomondiale. Per permettere al ragazzo di continuare il suo sogno – e quello del Friuli – è nata una raccolta fondi su GoFundMe, organizzata da Zb Image.

Perché una raccolta fondi?

Perché una raccolta fondi? La campagna, come si legge sulla piattaforma, è stata lanciata per il costo oneroso che richiede rimanere nel mondo del motociclimo. Affascinante sì, ma non per tutte le tasche. Gli sponsor di Lorenzo investono capitali investono capitali nel progetto, avendo in cambio un ritorno d’immagine completamente su misura. Un’occasione imperdibile che rischia di essere ostacolata da un problema, si sottolinea cioè che “con tempi così stretti è difficile costruire nuovi rapporti commerciali con aziende che possano permettere di ammortizzare la spesa di un passaggio alla moto3, la quale ha dei costi che arrivano a circa 100 mila euro a stagione“, fanno sapere gli organizzatori della raccolta.

I promotori dell’iniziativa spiegano: “Quella di Lorenzo è una normalissima famiglia italiana, e per sostenere questo sogno continua a fare grandi sacrifici economici. La continua ricerca di nuove sponsorizzazioni da parte dei genitori Vincenzo e Gilda, hanno permesso a Lorenzo di correre per questi 10 anni”. Una ricerca che non si è mai fermata. C’è necessità di avere un ritorno che stia dentro le tempistiche imposte dal campionato, quindi l’aiuto deve essere rapido. I genitori di Lorenzo sperano che tanti piccoli aiuti dal territorio, o da persone lontane possano aiutare sostanzialmente. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/aiuta-lorenzo-frasca-a-correre-in-moto3