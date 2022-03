Fine del periodo di siccità, sul Friuli cadono pioggia e neve.

Dopo un periodo di siccità che sembra essere durato una vita, in Friuli Venezia Giulia è finalmente tornata la pioggia, come da previsioni meteo. Per il momento, le precipitazioni sono arrivate a intermittenza, con momenti di maggiore e di minore intensità.

La pioggia però non è arrivata da sola. Grazie anche al calo delle temperature rispetto al fine settimana appena passato, che sembrava quasi estivo, è tornata anche la neve. Oltre i 1500 metri circa c’è da aspettarsi qualche fiocco, con nevicate sporadiche che hanno già dato un’imbiancata ad alcune vette della regione.

Il tempo, secondo l’Osservatorio Metereologico Regionale OSMER, dovrebbe rimanere così, seppur con locali variazioni ed instabilità, fino a sabato. Dalla giornata di domenica dovremo vedere un generale miglioramento delle condizioni e l’assenza di precipitazioni.

