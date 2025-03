Culle vuote, in Friuli Venezia Giulia “persi” 500 bebè in due anni

Il Friuli Venezia Giulia registra un nuovo calo della natalità.

Il calo della natalità continua a segnare il Friuli Venezia Giulia: secondo i dati diffusi oggi dall’Istat, nel 2024 il numero di nuovi nati nella regione è diminuito dell’1,4% rispetto al 2023, con circa 6.900 nascite registrate contro i 700 del 2023 e i 7.400 del 2022. Un calo che si riflette anche sull’indice di fecondità, attestato a 1,19 figli per donna, in diminuzione rispetto ai valori del 2022 (1,26) e del 2023 (1,21). Nonostante ciò, la regione rimane leggermente sopra la media nazionale di 1,18 figli per donna.

Popolazione in calo, età media in aumento

Al primo gennaio 2025, la popolazione residente in Friuli Venezia Giulia ammonta a circa 1.194.000 unità, segnando una riduzione dello 0,4% rispetto all’anno precedente. La fascia di popolazione straniera è di circa 23.200 persone. Contestualmente, l’età media continua a crescere e si attesta ora a 48,6 anni, un dato che riflette l’invecchiamento demografico della regione.

Mortalità e aspettativa di vita

Nel 2024 si sono registrati circa 14.600 decessi, con un incremento dello 0,2% rispetto al 2023. Tuttavia, la speranza di vita alla nascita mostra un leggero miglioramento: gli uomini possono aspettarsi di vivere in media 81,6 anni (+0,4 sul 2023), mentre per le donne il dato si attesta a 86 anni (+0,3), entrambi superiori alla media nazionale (81,4 e 85,5 anni rispettivamente).