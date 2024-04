Riparte il treno da Trieste a Fiume.

Da aprile, un nuovo servizio ferroviario passeggeri transfrontaliero collegherà Villa Opicina (Trieste), a Fiume, in Croazia, attraversando la Slovenia lungo due tratte ferrate storiche. Questa iniziativa, nell’ambito del programma Interreg Central Europe Sustance, mira a migliorare i collegamenti tra le zone rurali, periferiche e transfrontaliere nell’Europa centrale.

Il collegamento assume un significato storico importante poiché rappresenta un riavvicinamento tra i vari paesi coinvolti, che dopo la Seconda Guerra Mondiale avevano interrotto i collegamenti. Il convoglio viaggerà parzialmente lungo la storica Ferrovia Meridionale, la Suedbahn tra Vienna e Trieste, completata nel 1857, e parzialmente lungo la linea Pivka-Fiume, costruita durante l’epoca degli Asburgo e aperta al traffico nel 1873.

Il treno passeggeri, rivolto sia ai pendolari che ai turisti, partirà da Villa Opicina ogni giorno dal 24 aprile al 30 settembre, con possibilità di prolungare il servizio. L’orario prevede la partenza alle 7:50 e l’arrivo a Rijeka alle 9:54, con il ritorno da Rijeka alle 18:25 e l’arrivo a Villa Opicina alle 20:40.

I biglietti saranno acquistabili nelle stazioni o, dove non disponibile, in contanti direttamente sul treno. Il prezzo del biglietto per il viaggio di sola andata sarà di 8 euro, scontato del 50% sulle tariffe ordinarie, mentre il trasporto della bicicletta costerà 5 euro. Per i bambini dai 6 ai 12 anni il prezzo sarà di 4 euro, mentre il viaggio sarà gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Questo nuovo collegamento è il risultato di una collaborazione tra il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, le Ferrovie slovene e le Ferrovie croate. Il convoglio sarà fornito dalle Ferrovie slovene, utilizzando un moderno treno Stadler, mentre il servizio sarà gestito dal personale delle due società sulle rispettive tratte.