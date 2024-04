Furto in un negozio di Udine.

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, una banda di ladri ha messo a segno un furto in un negozio di abbigliamento e accessori di lusso situato in pieno centro, in via Mercatovecchio all’angolo con via del Carbone. I carabinieri del Radiomobile di Udine sono intervenuti presso “Cumini City Woman + Accessori” nelle prime ore di lunedì, in seguito alla segnalazione di una guardia giurata che ha notato segni di effrazione intorno alle 5:40.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso del negozio, disattivato l’allarme e rubato numerose borse griffate, tra cui Christian Dior, Prada, Tod’s e Saint Laurent, forse per destinarle ai mercati della ricettazione all’estero. Il danno è ancora in fase di quantificazione, ma si stima che sia di diverse decine di migliaia di euro.

Al momento, non si sa se i ladri abbiano utilizzato un veicolo per raggiungere il negozio o se lo abbiano lasciato nelle vicinanze per poi muoversi a piedi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. I sistemi di videosorveglianza del Comune potrebbero aver catturato i loro movimenti e le immagini saranno analizzate dagli investigatori.