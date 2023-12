In Friuli Venezia Giulia, due nuove Città del Vino: ora sono 39

Aumentano le Città del Vino in Friuli Venezia Giulia.

Raggiungono quota 39 le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia con l’adesione di Ronchi del Legionari e Cervignano del Friuli: nelle prossime settimane il Coordinamento regionale dell’associazione consegnerà ai due Comuni la bandiera ufficiale. Anche le due new entry come le altre appartenenti potranno entrare nel nuovo Registro nazionale delle associazioni delle Città di identità, approvato il 7 dicembre dal Parlamento all’interno della Legge del Made in Italy.

Si definiscono “città di identità” le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.

“Un traguardo fondamentale quello del Registro – commenta il coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia Tiziano Venturini – che dà al nostro movimento una riconoscibilità tutelata per legge e che può essere preziosa nei rapporti con le aziende vitivinicole, con i wine lover e le altre istituzioni che dialogano con le nostre Città del Vino”.

“Anche in quest’anno 2023 che va a chiudersi – ha continuato -, abbiamo allargato il numero di aderenti con il numero record di 8 nuove adesioni, coprendo ancora di più le aree di produzione vinicola sul territorio regionale. Da qui ripartiamo per un 2024 che ci vedrà vivere numerosi appuntamenti nonché, altra novità di questi giorni, l’appuntamento del Concorso enologico internazionale Città del Vino che è stata assegnata a Gorizia in vista della capitale europea della cultura Go!2025″.

“Il valore delle associazioni delle città di identità è fondamentale e rappresenta una garanzia per i territori italiani caratterizzati da produzioni enologiche e agroalimentari di qualità. Un ringraziamento all’on. Bicchielli e a tutti i firmatari della legge – sottolinea Angelo Radica, presidente nazionale delle Città del Vino – che permetterà di dare un impulso positivo ed ancora più forza a tutti quei comuni italiani, territori ed aziende, che puntano come elemento identitario, sociale ed economico, su una produzione agricola caratterizzante, su tutte il vino e l’olio. Ora – conclude Radica – serve realizzare il decreto attuativo che indichi con esattezza i parametri ed i requisiti necessari affinché una associazione di identità possa iscriversi nel registro”.

Le Città del Vino in Friuli Venezia Giulia.

In totale i Comuni aderenti alle Città del Vino in regione sono quindi ora 39: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cividale del Friuli, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cormòns, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina – Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Monrupino – Repentabor, Muggia, Palazzolo dello Stella, Povoletto.

E ancora, Pocenia, Premariacco, Prepotto, Ronchi dei Legionari, San Dorligo della Valle-Dolina, San Floriano del Collio – Števerjan, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Sgonico – Zgonik, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 6 Pro Loco attive in altrettanti Comuni già Città del Vino: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo, Manzano e Latisana.