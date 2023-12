Un gioco a squadre per riscoprire Udine e immaginarne il futuro: l’iniziativa

Gioco a squadre alla scoperta della città: l’iniziativa di Spazio Udine.

Si chiama Spazio a Udine ed è un gioco che porterà i partecipanti, suddivisi in squadre, a riscoprire passato e presente della città, per immaginarne il futuro. L’iniziativa è targata Spazio Udine ed è nata da un’idea di Anna Lazzati, componente del Direttivo e guida naturalistica abilitata.

Per iscriversi, c’è tempo fino al 15 dicembre e l’evento si svolgerà lungo le vie del capoluogo il 17 dicembre. “Abbiamo pensato di utilizzare lo strumento del gioco ideando un evento inclusivo che vuole essere per tutte e tutti – spiega Lazzati -, una mattinata da trascorrere in una sfida a squadre per riscoprire la nostra città, la sua storia urbanistica e condividere visioni, desideri, criticità sul suo sviluppo futuro, tutto questo in una modalità divertente ed aggregante”.

“Udine – continua – racchiude storie avvincenti tutte da scoprire e che ci danno modo di riflettere su tematiche importanti e attuali come il verde in città e l’importanza dell’acqua ed il patrimonio delle rogge ma anche sport, inclusione, commercio“.

“Stiamo costruendo l’evento – conclude Antonella Fiore Presidente dell’Associazione Spazio Udine – anche grazie alle narrazioni e suggestioni date da autori come Renzo Valente e Mario Quargnolo, che hanno saputo raccontare e custodire la storia recente della nostra città”.

Il gioco si svolgerà domenica 17 dicembre, il ritrovo è alle 10 nella Corte di Palazzo

Morpurgo e durerà fino circa alle 12:30: con l’ausilio di mappe, vecchie cartoline nascoste, piccoli particolari da trovare e una città da sognare; una serie di sfide per un massimo di 10 squadre.

Al gioco ci si può iscrivere come singoli o partecipare direttamente con la propria squadra che dovrà avere un minimo di 3 e un massimo di 6 componenti. Al gioco possono partecipare tutte e tutti, di qualunque età, con la raccomandazione di utilizzare passeggino o zainetto per i partecipanti più piccoli, poiché ci saranno delle passeggiate nella città.

Si partecipa previa iscrizione, con una semplice mail contenente nome e cognome di tutti i partecipanti e un numero di telefono di riferimento per la squadra, da inviare all’indirizzo spazioudine@gmail.com.

“Spazio Udine ricomincia a percorrere le strade della città, a osservare Udine insieme ai suoi abitanti – spiega Fiore -, per immaginarla ed ascoltarla ancor di più. Dopo le nostre numerose uscite in bicicletta – per l’importanza di una mobilità lenta – questa volta invitiamo cittadine e cittadini ad un gioco che racconta la Udine che era e ci dà la possibilità di immaginare la Udine che vogliamo. Ci sono molti modi di fare politica – conclude Fiore – e Spazio Udine ha deciso, fin da subito, che condividere esperienze, giocare per imparare, è la modalità più nuova ed efficace per avvicinare le persone, renderle protagoniste, far toccare loro il cambiamento e ascoltare le loro idee”.

“Ripartire dalla consapevolezza dello spazio e dalla storia della nostra città, permette di fermarsi e di riflettere; percorrere Udine a piedi – o in bicicletta – permette di scoprirla. Siamo convinti infatti che ci siano storie e dettagli sconosciuti anche a chi vive Udine da sempre”.