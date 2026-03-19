Venerdì 20 marzo a Trieste e San Giorgio di Nogaro i funerali di Tommaso Andreuzza.

Un ultimo saluto in due città, per abbracciare simbolicamente tutte le persone che gli hanno voluto bene. Si terranno venerdì 20 marzo i funerali di Tommaso Andreuzza, il giovane operaio di 27 anni morto lo scorso 25 febbraio in un tragico incidente sul lavoro nei cantieri navali di Monfalcone.



La prima cerimonia è prevista alle 12 nella chiesa di San Giovanni a Trieste, mentre il secondo momento di commiato si svolgerà alle 15.30 nel Duomo di San Giorgio di Nogaro, paese d’origine della famiglia, dove il ragazzo verrà sepolto accanto al nonno.

Un “gigante buono” dal cuore grande

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare, alto quasi due metri, con un sorriso capace di conquistare chiunque. Dopo gli studi aveva intrapreso con passione il lavoro nell’edilizia su fune, dimostrando determinazione e orgoglio per ciò che faceva.



Ma oltre al lavoro, ciò che più lo distingueva era la sua generosità. Tommaso era infatti tra i protagonisti di una iniziativa speciale: vestiva i panni del “Babbo Natale dei tetti”, calandosi con le corde dagli edifici degli ospedali pediatrici per regalare un momento di gioia ai bambini ricoverati.

La solidarietà che continua anche dopo la sua scomparsa

Proprio nel segno di questa generosità, la famiglia ha deciso di trasformare il dolore in un gesto concreto. In occasione dei funerali sarà infatti promossa una raccolta fondi, attraverso l’associazione Amis dal Disu Odv, destinata al reparto di Emato-oncologia pediatrica del Burlo Garofolo di Trieste.



È lo stesso reparto dove Tommaso portava il suo sorriso travestito da Babbo Natale e dove oggi sono in corso interventi di ristrutturazione per migliorare gli spazi destinati ai piccoli pazienti.



IBAN: IT 98 1070 8563 8900 000000 26636

Intestatario: Amis dal Disu ODV

Causale: Per Tommaso