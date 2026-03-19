Non si ferma l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Udine. Nell’ambito dei servizi rafforzati messi in campo negli ultimi giorni, un nuovo episodio ha richiesto l’intervento dei militari in un pubblico esercizio dell’hinterland udinese.

Protagonisti due uomini friulani, di 41 e 49 anni, che – in evidente stato di alterazione – hanno iniziato a disturbare gli avventori del locale, creando tensione e disagio tra i presenti, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri, chiamati per riportare la calma.

Gli Insulti e resistenza ai controlli

All’arrivo dei militari, però, i due non si sono calmati. Al contrario, hanno assunto un comportamento oltraggioso nei confronti degli operatori, arrivando anche a opporsi ai controlli nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Una condotta che ha aggravato ulteriormente la loro posizione.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per ubriachezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio si inserisce nel più ampio quadro dei controlli straordinari disposti in tutta la provincia, che non riguardano solo la sicurezza stradale ma anche il rispetto dell’ordine pubblico nei luoghi di aggregazione.