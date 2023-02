Big John sarà esposto a Tampa.

E’ entrato persino nel Guinness dei Primati, come il più grande scheletro di triceratopo mai ritrovato: ora Big John, con i suoi 8 metri di lunghezza e 3 di altezza, ha trovato “casa” e farà bella mostra di sé negli Usa, in Florida.

Il grande dinosauro, che fu esposto anche a Trieste, è infatti stato acquistato all’asta un anno fa da un filantropo di origine indiana, Siddhartha Pagidipati, che lo ha comprato per più di 6 milioni e mezzo di euro e ha deciso di prestarlo a scopo benefico al Glazer Children Museum di Tampa Bay.

Anche se è stato scoperto in un ranch del Sud Dakota, il triceratopo ha un legame anche col Fvg: è stata un’azienda specializzata di Trieste, la Zoic, ad estrarre le sue ossa dalla roccia, a pulirle e a riassemblarle. Big John è approdato nella nostra regione all’inizio del 2021 per poi entrare nei laboratori della ditta ed essere accuratamente ricostruito dai paleontologi triestini capitanati da Flavio Bacchia.

L’enorme scheletro del dinosauro vissuto 66 milioni di anni fa sarà protagonista di una mostra che sarà inaugurata il 26 maggio e che esporrà anche i 3 disegni fatti da bambini di Trieste, vincitori del concorso bandito in occasione dell’esposizione di Big John in piazza Unità a luglio 2021. E per rimontare le ossa nella sala creata per l’esposizione, è stata richiamata la Zoic, che è andata in Florida per ri-assemblare la struttura creata a Trieste.