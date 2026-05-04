Al campo sportivo comunale di Monfalcone la cerimonia di intitolazione dello stadio al calciatore e velista Sergio Morin.

Si è tenuta presso il campo sportivo comunale di Monfalcone la cerimonia di intitolazione dello stadio all’atleta azzurro, calciatore e velista Sergio Morin.

“Rendere omaggio a Sergio Morin significa rendere omaggio anche ai tanti sportivi monfalconesi che, nel corso degli anni, hanno portato il nome della nostra città nei campi sportivi d’Italia e del mondo – ha sottolineato il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan -. Nell’invito a questa cerimonia abbiamo definito la sua vicenda una ‘storia di straordinaria semplicità’, ma quella semplicità racchiude una vita fatta di passione, impegno e talento, capace di esprimere valori autentici e profondi”.

La carriera sportiva.

Morin è stato protagonista di una carriera sportiva di altissimo livello: nel calcio ha disputato 154 partite in Serie A e 74 in Serie B, mentre nella vela ha conquistato sette titoli nazionali e un titolo mediterraneo. “Due sport diversi, un unico tratto distintivo: la determinazione di chi vive lo sport come scuola di vita – ha aggiunto il sindaco -. Già questi risultati basterebbero a giustificare pienamente la scelta di dedicargli questo stadio”.

La figlia di Sergio Morin, Marina, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, ricordando il padre come “una persona umile, con i piedi per terra”.

Il presidente regionale del Coni, Andrea Marcon, ha sottolineato come “l’impianto di Monfalcone rappresenti una realtà storica per il Friuli Venezia Giulia” e come la figura di Morin sia “un esempio da cui partire per guardare al futuro senza dimenticare il passato”. Per la Figc – Lega Nazionale Dilettanti è intervenuto il delegato Gastone Giacuzzo, che ha definito Morin “un esempio di uomo”.

Alla cerimonia erano presenti il Gonfalone della Città, il labaro dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, scortato dalle pluri campionesse azzurre di vela Chiara Calligaris e Luisa Spanghero, oltre a numerose autorità e rappresentanti del mondo sportivo.