Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 4 maggio

Sarà un lunedì 4 maggio all’insegna del tempo stabile in Friuli Venezia Giulia, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperature gradevoli su gran parte della regione. Secondo le previsioni meteo, la giornata sarà caratterizzata da velature a tratti più consistenti, ma senza particolari fenomeni associati.

Il sole sarà protagonista soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre al mattino e in serata potranno comparire alcune nubi alte e stratificate. I venti saranno deboli nelle prime ore del giorno, con il classico regime di brezza che tenderà a rinforzarsi nel pomeriggio, specie lungo la fascia costiera.

Le temperature resteranno su valori molto piacevoli, con minime comprese tra 8 e 11 gradi in pianura e massime che potranno raggiungere i 24-26 gradi. Sulla costa il clima sarà più fresco, con temperature tra 13 e 15 gradi di minima e massime comprese tra 18 e 21 gradi.