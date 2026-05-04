Escursionista scivola nel canalone a 2mila metri: salvato all’alba

Due giovani escursionisti recuperati all’alba nel territorio di Cimolais: uno dei due era scivolato in un canalone.

Intervento di soccorso nelle prime ore di lunedì 4 maggio nel territorio montano di Cimolais, dove due giovani escursionisti sono rimasti bloccati durante un’ascensione verso Cima dei Preti.

L’allarme è scattato attorno alle 5:00, quando la Sores ha ricevuto una richiesta di aiuto dalla zona. I due ragazzi erano partiti all’alba dal bivacco Greselin, ma durante la salita, a circa 2360 metri di quota, uno di loro è scivolato all’interno di un canalone per una decina di metri, riportando diversi traumi. L’altro escursionista è rimasto bloccato su un terrazzo di roccia a una ventina di metri di distanza, impossibilitato a raggiungere il compagno.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso regionale e dei tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago, che hanno individuato rapidamente i due giovani anche grazie alle coordinate trasmesse da un dispositivo Garmin e confermate dal Comando regionale dei vigili del fuoco.

Le operazioni di recupero, particolarmente delicate per la conformazione del terreno, si sono concluse poco prima delle 8:00. Il ferito è stato elitrasportato a valle, presso il campo base di Cimolais, dove è stato stabilizzato dal personale sanitario, prima di essere trasferito in elicottero all’ospedale di Udine. Il giovane ha riportato traumi multipli, ma non sarebbe in pericolo di vita.