Nuovi fondi per la Dote famiglia

La finanziaria 2023 della Regione Fvg investe 190 milioni di euro per risorse dedicate a famiglia, lavoro, formazione e istruzione; di questi 5 milioni sono destinati ad aumentare la Dote famiglia, a fronte del costo della vita e delle dinamiche inflattive.

Si tratta di un contributo regionale rivolto ai figli minori fino ai 18 anni non compiuti per incentivare la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo e per conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi. Tra le spese finanziabili, ci sono ad esempio le iscrizioni al doposcuola o ai centri estivi, le ripetizioni e i corsi di lingua, gli ingressi a musei, concerti e teatri e, ancora, le gite scolastiche o le visite guidate, nonché le attività sportive.

Per accedere al sostegno, servono 3 requisiti: avere una Carta famiglia attiva (per cui comunque si può presentare domanda contestualmente a quella della Dote famiglia); un Isee minorenni valido con valore massimo di 30 mila euro; e almeno un figlio minore a carico.

Al fine di limitare l’incremento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi educativi della prima infanzia, inoltre, è stato approvato il provvedimento che prevede che, qualora la variazione dell’indice Istat del gennaio 2023 superi del 5% quello del 2022, per l’anno scolastico 2023-24 i gestori potranno contenere l’adeguamento annuale delle rette mensili non oltre il 7%.