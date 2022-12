Dopo l’incidente, l’alcoltest ha dato esito positivo

Ha fatto un incidente da solo, ieri sera a Ronchis: per fortuna il sinistro non ha coinvolto altre persone e non ha causato feriti, ma i carabinieri della Radiomobile di Latisana gli hanno fatto l’alcoltest e il risultato è stato positivo, anche se non per lui.

Alla prova alcolemica, infatti, il 50enne del posto è risultato avere un tasso sopra i 2 grammi per litro di sangue. Per l’uomo sono quindi scattati la sospensione della patente, il sequestro del mezzo e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.