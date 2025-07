Dal Fvg all’Asia: Giorgia Marchi ai Mondiali paralimpici di nuoto

Doppia convocazione per Giorgia Marchi: in Thailandia e a Singapore.

L’estate 2025 porterà Giorgia Marchi, nuotatrice paralimpica triestina della categoria S14, a competere in due importanti appuntamenti sportivi internazionali. La giovane atleta, tesserata con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e Verona Swimming Team, è stata convocata per rappresentare l’Italia ai Virtus Swimming Championships World Games di Bangkok, in programma dal 19 al 31 agosto, e successivamente ai Paralympic World Championships di Singapore, dal 17 al 27 settembre.

Marchi, che si allena tra Trieste (Tergeste Nuoto) e la Slovenia (Plavalni Klub Bizer Piran), in vista dei due impegni internazionali, sarà l’unica atleta femminile italiana nella categoria S14 a Bangkok con la nazionale FISDIR, e l’unica convocata con disabilità intellettivo-relazionale a Singapore con la nazionale FINP.

A sostenere il percorso dell’atleta è la Fondazione Monticolo&Foti, che ha deciso di supportarla con la donazione di due costumi da gara professionali. “Siamo felici di sostenere Giorgia Marchi, un esempio di impegno e determinazione – ha dichiarato Andrea Monticolo, presidente della Fondazione –. Crediamo nello sport come veicolo di inclusione e superamento dei limiti. La sua forza d’animo è fonte di ispirazione”.

Negli ultimi mesi Marchi ha preso parte a diverse competizioni nazionali. Al Trofeo Settecolli ha conquistato un argento nei 100 farfalla e ha raggiunto il tempo limite per Parigi 2024 nei 100 rana. Ai Campionati Italiani FINP di Napoli ha vinto tre medaglie d’oro (200 misti, 100 dorso, 100 rana), mentre ai Campionati Italiani FISDIR, la settimana successiva, si è aggiudicata altri due titoli nei 200 dorso e nei 200 farfalla.