Estate in Carnia con Piccolipalchi: teatro all’aperto per grandi e piccini

Piccolipalchi in Carnia: il teatro per bambini e famiglie in versione estiva.

Torna in Carnia anche in versione estiva la rassegna di teatro Piccolipalchi, il progetto dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia pensato per bambini e famiglie. Sono tre gli appuntamenti all’aperto in programma, realizzati in collaborazione con i Comuni del territorio e la Comunità di montagna della Carnia, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.

“Portare il teatro nelle comunità della Carnia – dichiara Fabrizio Pitton, presidente dell’ERT – significa ribadire il valore dell’accesso alla cultura come occasione di crescita e condivisione per tutti. Con Piccolipalchi coltiviamo relazioni vive con il territorio, favorendo momenti di incontro in cui l’arte scenica diventa spazio aperto e inclusivo per ogni generazione”.

Il direttore dell’ERT, Alberto Bevilacqua, aggiunge: “Piccolipalchi è una rassegna che guarda con attenzione a un pubblico di tutte le età, offrendo esperienze coinvolgenti che stimolano la curiosità e la partecipazione. Gli appuntamenti estivi in Carnia sperimentano nuove forme tra installazioni interattive, teatro di strada e performance musicali”.

Anche la Comunità di montagna della Carnia sottolinea l’importanza di queste iniziative. “Sosteniamo con entusiasmo proposte culturali rivolte in particolare ai più giovani – spiega l’assessora alla cultura, Velia Plozner –. Piccolipalchi è un’occasione perfetta per vivere l’estate all’aperto, arricchendo l’esperienza dei bambini con creatività, divertimento ed emozioni”.

Gli appuntamenti

Si comincia mercoledì 6 agosto a Forni di Sopra con La dinamica del controvento, installazione musicale performativa ideata da Julien Lett, prodotta da Teatro Necessario, Festival Tutti matti per Colorno e la compagnia francese Grandet Douglas. L’opera sarà allestita al Paladolomiti (località Davost) dalle 16 alle 20, anche in caso di maltempo.

Ispirata all’estetica delle antiche giostre, l’installazione prevede una speciale bilancia: da un lato la pianista Irene Michailidis con il suo pianoforte, dall’altro un tappeto volante su cui possono salire 4 o 5 passeggeri per volta. Ogni giro dura circa 10-15 minuti e il pubblico è invitato a lasciarsi trasportare in un viaggio musicale sospeso, cullato dalle melodie. Il costo è di 2 euro a persona, con prenotazione in loco.

Venerdì 29 agosto ad Amaro arriva Doors, spettacolo di teatro fisico e clownerie a cura di Luca Macca e Simone Vaccari, in scena alle ore 18 nella piazzetta Schonau. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo gioca con due clown, due porte e tante domande: cosa si nasconde dietro una porta? E come si porta una porta? Tra chiavi smarrite, maniglie che spariscono e situazioni assurde, i protagonisti mettono in scena un racconto ironico e dal ritmo serrato. Vincitore del premio Mirabilia Awards 2023, in caso di pioggia verrà spostato nella Biblioteca comunale di Via Roma 82. Il biglietto costa 5 euro.

Ultimo appuntamento martedì 2 settembre a Paluzza, nel parco della ex Chiesa di San Nicolò, con Arcipelago, installazione teatrale interattiva firmata da Teatro Telaio e vincitrice dell’Eolo Award 2023. L’attività è rivolta a bambini dai 7 anni in su e prevede due repliche, alle 19 e alle 20.30, con un massimo di 20 partecipanti per turno (prenotazione obbligatoria, costo 5 euro).

Ad accogliere i piccoli spettatori sarà la performer Mariasole Dell’Aversana, che fornirà suggerimenti e indicazioni prima dell’esplorazione. Le “isole” dell’arcipelago – piccole unità disposte a terra – invitano ciascun partecipante a vivere un viaggio personale tra esperienze sensoriali, simboliche e contemplative. In caso di maltempo, l’attività si svolgerà all’interno della ex Chiesa di San Nicolò.

Info e prenotazioni

Per maggiori dettagli e prenotazioni si può consultare il sito www.ertfvg.it o contattare la biglietteria dell’ERT al numero 0432 224246 (dal lunedì al venerdì, ore 9–13) oppure via mail a biglietteria@ertfvg.it.