Torna Fvg Bike Trail: il percorso e tutte le novità.

Mancano ormai pochi giorni all’avvio della seconda edizione di FVG Bike Trail, la manifestazione cicloturistica non competitiva che dal 4 al 7 settembre porterà appassionati da tutto il mondo alla scoperta delle bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia.

Con partenza e arrivo a Udine, i partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi ad anello di 100, 235 o 375 km, che attraversano Cividale del Friuli, Nova Gorica-Gorizia (Capitale Europea della Cultura 2025), Trieste, Grado e Aquileia. Dopo il successo del debutto nel 2024, l’appuntamento ritorna quest’anno con numeri in crescita e importanti novità che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di viaggio in sella: “Dalla prima edizione del 2024 con 475 iscritti e oltre 180 mila km percorsi, la FVG Bike Trail è cresciuta in modo significativo: quest’anno conta 587 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Abbiamo ricevuto feedback entusiasti per l’organizzazione e per le sorprese dei percorsi, e per il 2025 abbiamo curato ogni dettaglio e introdotto tre nuovi tracciati capaci di emozionare e lasciare un ricordo indelebile del Friuli Venezia Giulia, pedalata dopo pedalata”, dichiara Giacomo Miranda, ideatore e organizzatore della FVG Bike Trail.

“Apprezzo questa iniziativa che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio – afferma il vicesindaco e assessore al Turismo di Udine Alessandro Venanzi – . Il turismo lento e in bicicletta è una tendenza ormai affermata in tutta Europa e il Friuli Venezia Giulia non è da meno: la FVG Bike Trail è la dimostrazione di come Udine e la nostra regione sappiano interpretare al meglio questa vocazione, offrendo esperienze autentiche e sostenibili a chi sceglie di scoprirle pedalando.”

I numeri dell’edizione 2025.

Gli iscritti ufficiali sono 587: il 20% proviene dal Friuli Venezia Giulia, il 58% da altre Regioni d’Italia e il 22% dall’estero. Austria e Germania si confermano i Paesi più rappresentati, seguiti da Slovenia, Slovacchia, Svizzera, Inghilterra e, come nel 2024, si riconfermano presenze anche dagli Stati Uniti.

Un dato significativo: il 68% partecipa per la prima volta alla FVG Bike Trail, a dimostrazione della capacità dell’evento di attrarre un pubblico nuovo e sempre più interessato a conoscere il territorio. Tra i percorsi disponibili, il 63% dei partecipanti affronterà l’Unlimited, il tracciato più lungo che conta 375 km e 4.500 D+, mentre il restante 37% pedalerà l’Unconventional da 235 km e 2.000 D+, più corto ma non meno suggestivo L’evento si conferma inclusivo anche per modalità di partecipazione: 38% in solitaria, 25% in coppia e 38% con amici.

FVG Bike Trail interpreta pienamente gli obiettivi che la Regione Friuli Venezia Giulia si è data in materia di cicloturismo: coniugare sport e passione per promuovere e valorizzare il territorio. I risultati dell’edizione 2025 confermano il successo di questa iniziativa, che la Regione, attraverso PromoTurismoFVG, sostiene con convinzione e che auspichiamo possa crescere ancora negli anni a venire”, spiega il consigliere Regionale Edy Morandini.

Novità 2025: il percorso Un-hundred.

Tra le grandi novità di quest’anno c’è il debutto di FVG Bike Trail Un-hundred, un tracciato di poco più di 100 km con 1.350 D+ pensato per coinvolgere in particolare la community del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo percorso, in programma domenica 7 settembre, è rivolto a chi si avvicina al mondo gravel e desidera un’esperienza più accessibile, oppure a chi non dispone di più giorni per affrontare i tracciati lunghi ma non vuole rinunciare a una giornata in sella. Con partenza e arrivo al Castello di Udine, il percorso attraversa alcuni tra i luoghi più rappresentativi della regione: da Udine a Cividale del Friuli, attraverso il Collio fino a Tribil Inferiore, per poi rientrare lungo la Val Judrio e nella pianura friulana, con anche un breve sconfinamento in Slovenia.

Come partecipare.

FVG Bike Trail 2025 prenderà ufficialmente il via giovedì 4 settembre da Udine. I partecipanti avranno a disposizione più giorni per completare i diversi tracciati, in un’avventura self-supported che unisce sport, natura e scoperta del territorio. Le iscrizioni ai percorsi Unlimited e Unconventional sono già sold out; è ancora possibile iscriversi al Un-Hundred fino a esaurimento posti su www.fvgbiketrail.com

L’iniziativa è ideata e organizzata da It Takes Two Srl Società Benefit, con il supporto di PromoturismoFVG, il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e di GO! 2025 Borderless e in partnership con PM2 agenzia di comunicazione e marketing,PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, 620 PASSI Birrificio Artigianale, X-Zone Bike, SIDI Sport, Colnago, Sportful, Marzocco Assicurazioni, Dorbolò, Tabacco Editrice, e Nonino Distillatori.