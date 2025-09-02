Aspettando Friuli Doc in osteria: ecco i locali aderenti.

Dal 4 al 7 settembre, le osterie del territorio anticipano l’atmosfera festosa di Friuli Doc con un itinerario gastronomico a base di piatti tipici della tradizione friulana e vini del territorio. L’iniziativa, intitolata “Aspettando Friuli Doc”, è organizzata da Confesercenti Udine e dal Comitato friulano difesa osterie, e si ripeterà durante la rassegna ufficiale dall’11 al 14 settembre.

La presentazione dell’evento si è svolta all’osteria Al Vecchio Stallo, in una serata partecipata e conviviale condotta da Bettina Carniato, con degustazioni di vini, birre e aperitivi. Hanno preso parte all’incontro numerose personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale: il presidente CAT Confesercenti Roberto Simonetti, il presidente del Comitato friulano difesa osterie Enzo Mancini, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il vicesindaco Alessandro Venanzi, il sindaco di San Daniele Pietro Valent, il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, il presidente della Fondazione Agrifood FVG Pier Giorgio Sturlese, il degustatore e giudice internazionale di birra Lorenzo Dabove, l’imprenditrice della grappa Gianola Nonino. La serata si è conclusa con una cena tipica firmata Vecchio Stallo, accompagnata dalla musica dal vivo della Beatles tribute band “Get Beat”.

La presentazione dell’evento.

Nel suo intervento, Simonetti ha ricordato il successo della partecipazione delle osterie all’edizione precedente di Friuli Doc, sottolineando come da quell’esperienza sia nata l’idea di anticipare la festa con un evento dedicato: “L’anno scorso la partecipazione delle ostiere alla kermesse è stata un successo. Allora ci siamo detti: perché non fare la festa… prima della festa? E così è nato ‘Aspettando Friuli Doc’”. Mancini ha evidenziato il valore culturale delle osterie, definendole luoghi di memoria e identità: “Osteria significa storia.

Quest’anno sono ben 21 le osterie aderenti, di cui un terzo fuori Udine, e così anche chi si trova in provincia avrà il piacere di partecipare al Friuli Doc”. Valent ha sottolineato il ruolo di San Daniele, che partecipa con due osterie all’evento: “Abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare il prosciutto, e lo facciamo bene anche fuori dall’Italia, dove il Friuli Venezia Giulia è visto come un territorio fortunato, capace di costruire imprese d’eccellenza”. Bordin ha ribadito il valore sociale delle osterie, definendole “luoghi di ritrovo, amicizie e relazioni. Le osterie sono l’anima della friulanità, perché anche qui si è fatta la storia della nostra regione”.

Venanzi, ricordando la lunga storia del Vecchio Stallo, ha espresso il desiderio che le nuove generazioni riscoprano il ruolo delle osterie, “privilegio che noi invece abbiamo vissuto”. Il sindaco di Udine De Toni ha ringraziato tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita dell’edizione 2025, che vedrà ospite anche eccellenze dell’Europa. Sturlese ha infine illustrato il progetto “Io sono FVG”, marchio collettivo nato nel 2020 per valorizzare e promuovere le imprese agroalimentari e i valori del territorio, “un unicum a livello nazionale”.

Le osterie aderenti.