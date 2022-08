I concorsi a scadenza in Friuli Venezia Giulia.

Alcuni stanno per scadere, per altri invece ci si può pensare ancora un po’. Sono i concorsi indetti dagli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia che offrono opportunità di lavoro nella regione. Molte le date da tenere d’occhio e tra le opportunità perché molti concorsi a scadenza stanno vedendo avvicinarsi il giorno termine per l’iscrizione. Tra i tanti c’è anche un corso per piastrellisti.

Il concorsi e quando scadono.

L’Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) “Daniele Moro” di Codroipo cerca tre assistenti amministrativi. Occorre fare la domanda entro il 26 agosto 2022. Il posto è per un inserimento a tempo indeterminato e full time. Per accedervi è necessario il diploma di scuola media superiore. Per ulteriori informazioni sul bando: https://bit.ly/ASP_Amm_C

Il Comune di Trieste offre 15 posti per la mansione di ufficiale tenente della polizia locale. Le domande scadono entro il 12 settembre 2022. Il posto che si offre è a tempo indeterminato full time. Per accedervi è necessaria la laurea. Per ulteriori informazioni sul bando: https://bit.ly/UfficialeTenentePL

Il Comune di Gorizia offre 2 posti per programmatori. La scadenza è prevista per il 20 settembre 2022. Si richiede il possesso del diploma scuola media superiore, se conseguito presso determinati indirizzi scolastici. L’inserimento è a tempo indeterminato e full time. Per altre informazioni sul bando: info bando programmatore.

La Comunità Collinare del Friuli offre tre posti di lavoro come istruttore direttivo tecnico. Posti che andranno dislocati presso i Comuni di Coseano, Fagagna e Treppo Grande. A tempo indeterminato e full time. La scadenza è il 26 settembre, per vedere il bando: bando istruttori

La Casa per anziani (Asp) di Cividale del Friuli cerca una persona con la qualifica personale da infermiere. La scadenza è al 31 dicembre 2022. Qualifica professionale: e la laurea d’infermiere. Per sapere di più sul bando: https://bit.ly/Infermiere_ASP

Un corso con finalità d’inserimento.

Questi sono alcuni dei bandi che si trovano sul sito della Regione. Per vedere tutti i bandi degli enti pubblici: bandi in Friuli Venezia Giulia

Oltre ai concorsi c’è anche un corso da segnalare, con finalità di inserimento. L’organizza la Regione Friuli Venezia Giulia è per diventare un posatore di pavimenti e rivestimenti. Sono 8 i posti disponibili e La formazione dura 400 ore, di cui 200 di aula e laboratorio, e 200 ore di stage presso le imprese committenti del progetto. Al termine della formazione è possibile assunzione a tempo determinato. C’è tempo fino a sabato 27 agosto al corso che si terrà presso il Cefs Udine, mentre lo stage presso una delle aziende partecipanti al progetto.