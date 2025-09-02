Fvg, sport più sicuro e accessibile: 20 milioni per impianti e attrezzature

Contributi regionali per impianti sportivi e attrezzature.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato nuovi fondi per sostenere il mondo sportivo regionale: “Con questo pacchetto di misure diamo un sostegno concreto, aiutando società, associazioni e Comuni con contributi mirati a migliorare attrezzature, mezzi e impianti, così da rendere lo sport sempre più accessibile e sicuro per tutti”, ha spiegato il vicegovernatore con delega allo Sport, Mario Anzil.

Le misure approvate prevedono lo scorrimento di graduatorie già pubblicate e la programmazione di nuovi bandi in attuazione della Legge regionale 8/2003 sullo sport. Vengono disposti ulteriori finanziamenti per i lavori di ordinaria manutenzione degli impianti sportivi: il primo bando era rivolto alle associazioni e società sportive non professionistiche e il secondo ai Comuni.

Lo stanziamento iniziale di un milione di euro, equamente suddiviso, ha consentito di finanziare fino alla posizione 13 della graduatoria dei Comuni, su un totale di 83 domande, e fino alla posizione 15 della graduatoria delle asd, su 159 domande complessive. Grazie ai 2 milioni aggiuntivi previsti dalla legge di assestamento, sarà possibile scorrere ulteriormente le graduatorie, consentendo uno scorrimento di 28 posizioni per i Comuni e 31 per le associazioni sportive dilettantistiche.

La stessa legge ha inoltre stanziato 17.570.950 euro per interventi su impianti sportivi da attivarsi con l’articolo 3 della Lr 8/2003. Di queste risorse, 340.000 euro sono destinati allo scorrimento della graduatoria manutenzione straordinaria 2023 che consentirà di finanziare due ulteriori interventi, mentre 1.931.700 euro andranno allo scorrimento della graduatoria dedicata ai lavori su impianti destinati all’atletica leggera, permettendo di finanziare tre nuovi progetti.

La parte più consistente, pari a 15.299.250 euro, verrà infine utilizzata per l’attivazione, nel corso dell’anno, di una nuova linea contributiva destinata al finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà pubblica o appartenenti ad associazioni e società senza fini di lucro. Infine, ulteriori scorrimenti riguardano il bando per l’acquisto di automezzi destinati al trasporto di atleti e materiale sportivo, di attrezzature sportive mobili e di imbarcazioni a uso sportivo.

Lo stanziamento iniziale di 500.000 euro ha consentito di finanziare fino alla posizione 20 della graduatoria relativa agli automezzi, fino alla posizione 50 di quella dedicata alle attrezzature mobili, fino alla posizione 10 della graduatoria per le imbarcazioni e fino alla posizione 12 di quella per i

macchinari di manutenzione.

Con l’integrazione di ulteriori 752.000 euro prevista dalla legge di assestamento, sono stati destinati 585.000 euro al finanziamento degli automezzi, dal posto 21 al 59 su 196 domande finanziabili, 95.000 euro alle attrezzature sportive mobili, dal posto 51 al 100 su 599 domande, e 72.000 euro alle imbarcazioni, dal posto 11 al 25, esaurendo così la graduatoria.