Ciclista finisce in una scarpata con la e-bike a Corno di Rosazzo

Un ciclista triestino è stato recuperato in barella dopo essere rimasto bloccato in una scarpata a Corno di Rosazzo. L’intervento di soccorso è scattato nel primo pomeriggio di oggi e ha visto impegnati Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e personale sanitario.

L’allarme è stato gestito dalla Sores, che ha attivato le stazioni di Udine e Trieste del Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza. L’uomo, un triestino nato nel 1959, stava percorrendo la zona in bicicletta elettrica quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato finendo in una scarpata.

Pur non avendo riportato gravi conseguenze, il ciclista aveva subito alcune contusioni nella caduta e non riusciva a risalire autonomamente. A rendere più complessa la situazione sono stati il terreno impervio, la presenza della vegetazione e il fatto che l’uomo si trovasse con una e-bike, difficile da gestire in quelle condizioni.

I soccorritori lo hanno raggiunto, stabilizzato e quindi imbarrellato, procedendo al recupero dalla scarpata. Una volta riportato in sicurezza, il ciclista è stato affidato al personale dell’ambulanza per le verifiche sanitarie del caso.